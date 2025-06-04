Келлог об операции "Паутина": уровень риска значительно растет после удара по самолетам РФ

Речь идет об атаках на российские авиабазы, расположенные глубоко в тылу - в Сибири и на крайнем севере России, на расстоянии до 4300 км от фронта. Украина подтвердила, что целью были именно аэродромы, с которых РФ запускает ракеты по украинским городам.

"Я говорю вам, что уровень риска значительно возрастает - я имею в виду то, что произошло в эти выходные", - заявил Келлог в эфире Fox News.

Он пояснил, что удары по элементам ядерной триады России - в частности стратегических бомбардировщиках - потенциально провоцируют непредсказуемый ответ Кремля.

Россия и США владеют около 88% всего ядерного оружия в мире, а ядерная триада (бомбардировщики, МБР и ракеты с подводных лодок) считается основой национальной безопасности обеих стран.

Удар по одному из элементов этой системы может иметь серьезный стратегический и психологический эффект.

Кэллог также отметил, что важнее нанесенного ущерба был психологический удар по Москве, и выразил обеспокоенность из-за сообщения об атаке украинских дронов на российскую военно-морскую базу на севере страны.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не был проинформирован заранее о действиях Украины. Пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт подтвердила, что он не имеет отношения к решениям, принятым Киевом.

Тем временем в Стамбуле состоялись новые переговоры между делегациями Украины и России, однако прорыва не произошло. Келлог отметил, что Украина предложила "очень разумную позицию", а Россия - "максималистскую".

По его словам, главная задача сейчас "попытаться преодолеть эту пропасть".