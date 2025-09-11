Келлог обговорив з Умєровим гарантії безпеки для України та ініціативу PURL

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся у Києві з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим. Обговорили гарантії безпеки та ініціативу PURL.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Умєрова.
"У Києві відбулася зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Подякував за його роботу та особисту відданість справі зміцнення безпеки України", - розповів Умєров.
За його словами, під час зустрічі обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.
"Окрему увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися 7 країн, зібрано понад 2 млрд доларів. Наша мета - залучити якомога більше європейських країн до цієї ініціативи", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 11 вересня, джерела РБК-Україна повідомили, що спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до Києва.
Дорогою в Україну він мав відвідати Польщу за дорученням президента США Дональда Трампа. За даними CNN, коли Келлог прямував до Польщі, країну атакували російські дрони.
Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч з Келлогом. Сторони, зокрема, обговорили закупівлю Patriot для України.