Келлог обсудил с Умеровым гарантии безопасности для Украины и инициативу PURL

Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили гарантии безопасности и инициативу PURL.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Умерова.
"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", - рассказал Умеров.
По его словам, во время встречи обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.
"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более 2 млрд долларов. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, сегодня днем, 11 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев.
По дороге в Украину он должен был посетить Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. По данным CNN, когда Келлог направлялся в Польшу, страну атаковали российские дроны.
Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с Келлогом. Стороны, в частности, обсудили закупку Patriot для Украины.