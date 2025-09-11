RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Келлог обсудил с Умеровым гарантии безопасности для Украины и инициативу PURL

Фото: Кит Келлог и Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Татьяна Степанова

Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили гарантии безопасности и инициативу PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Умерова.

"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", - рассказал Умеров.

По его словам, во время встречи обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.

"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более 2 млрд долларов. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - отметил секретарь СНБО.

 

Визит Келлога в Киев

Напомним, сегодня днем, 11 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев.

По дороге в Украину он должен был посетить Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. По данным CNN, когда Келлог направлялся в Польшу, страну атаковали российские дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с Келлогом. Стороны, в частности, обсудили закупку Patriot для Украины.

