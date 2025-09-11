Келлог обсудил с Умеровым гарантии безопасности для Украины и инициативу PURL

"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", - рассказал Умеров.

По его словам, во время встречи обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.

"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более 2 млрд долларов. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - отметил секретарь СНБО.