Келлог обговорив з Умєровим гарантії безпеки для України та ініціативу PURL

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся у Києві з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим. Обговорили гарантії безпеки та ініціативу PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Умєрова.

"У Києві відбулася зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Подякував за його роботу та особисту відданість справі зміцнення безпеки України", - розповів Умєров.

За його словами, під час зустрічі обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

"Окрему увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися 7 країн, зібрано понад 2 млрд доларів. Наша мета - залучити якомога більше європейських країн до цієї ініціативи", - зазначив секретар РНБО.