Келлог обсудил с Умеровым гарантии безопасности для Украины и инициативу PURL

Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили гарантии безопасности и инициативу PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Умерова.

"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", - рассказал Умеров.

По его словам, во время встречи обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.

"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более 2 млрд долларов. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - отметил секретарь СНБО.