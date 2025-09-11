ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Келлог обсудил с Умеровым гарантии безопасности для Украины и инициативу PURL

Четверг 11 сентября 2025 22:20
UA EN RU
Келлог обсудил с Умеровым гарантии безопасности для Украины и инициативу PURL Фото: Кит Келлог и Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Татьяна Степанова

Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили гарантии безопасности и инициативу PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Умерова.

"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", - рассказал Умеров.

По его словам, во время встречи обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.

"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более 2 млрд долларов. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - отметил секретарь СНБО.

Визит Келлога в Киев

Напомним, сегодня днем, 11 сентября, источники РБК-Украина сообщили, что спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев.

По дороге в Украину он должен был посетить Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. По данным CNN, когда Келлог направлялся в Польшу, страну атаковали российские дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с Келлогом. Стороны, в частности, обсудили закупку Patriot для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров Кит Келлог Военная помощь Гарантии безопасности
Новости
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России