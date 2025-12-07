UA

Келлог назвав два ключові питання, які потрібно вирішити для завершення війни в Україні

Фото: спецпредставник президента США Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Переговори щодо завершення війни Росії проти України нібито вже виходить на фінішну пряму. Але ключовими залишаються питання контролю над Донбасом та Запорізькою атомною електростанцією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог.

Він вважає, що якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Спецпредставник президента США також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

Він нагадав, що Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч бійців.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту",- наголосив Келлог.

Переговори щодо завершення війни

Нагадаємо, раніше посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна та Росія зараз нібито "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди щодо припинення війни. Ведеться багатопланова робота, в якій беруть участь також Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Москві результативні переговори з Володимиром Путіним, наголосивши, що зустріч пройшла успішно і залишила у делегації позитивні враження.

Секретар РНБО України Рустем Умеров зі свого боку після чергового, вже шостого раунду переговорів з США припустив, що укладення мирної угоди можливо. Але для початку Росія повинна піти на суттєву деескалацію.

Наразі обговорення мирного плану продовжуються.

