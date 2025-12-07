Келлог назвав два ключові питання, які потрібно вирішити для завершення війни в Україні

"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог.

Він вважає, що якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Спецпредставник президента США також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

Він нагадав, що Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч бійців.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту",- наголосив Келлог.