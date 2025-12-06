У Трампа зробили нову заяву про можливість миру між Україною та РФ
Україна та Росія зараз нібито "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди щодо припинення війни. Ведеться багатопланова робота, в якій беруть участь також Сполучені Штати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера під час форуму в міста Доха в Катарі.
"Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли", - сказав він у відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та РФ.
При цьому Вітакер нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". Обидві сторони, за словами посла, буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.
"Не варто заходити напівдорозі в м’ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається...Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди", - зазначив він.
Вітакер підтвердив, що усе, що було викладено у так званому "мирному плані США" з 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз - вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосерелньо між США та Україною.
"Всі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі", - додав він.
Тим часом Трамп нещодавно заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Москві результативні переговори з Володимиром Путіним, наголосивши, що зустріч пройшла успішно і залишила у делегації позитивні враження.
Секретар РНБО України Рустем Умеров зі свого боку після чергового, вже шостого раунду переговорів з США припустив, що укладення мирної угоди можливо. Але для початку Росія повинна піти на суттєву деескалацію. Відомо, що подальші обговорення мирного плану триватимуть протягом усіх вихідних.