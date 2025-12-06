ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Трампа зробили нову заяву про можливість миру між Україною та РФ

США, Субота 06 грудня 2025 17:14
UA EN RU
У Трампа зробили нову заяву про можливість миру між Україною та РФ Фото: посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна та Росія зараз нібито "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди щодо припинення війни. Ведеться багатопланова робота, в якій беруть участь також Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера під час форуму в міста Доха в Катарі.

"Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли", - сказав він у відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та РФ.

При цьому Вітакер нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". Обидві сторони, за словами посла, буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.

"Не варто заходити напівдорозі в м’ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається...Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди", - зазначив він.

Вітакер підтвердив, що усе, що було викладено у так званому "мирному плані США" з 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз - вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосерелньо між США та Україною.

"Всі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі", - додав він.

Тим часом Трамп нещодавно заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Москві результативні переговори з Володимиром Путіним, наголосивши, що зустріч пройшла успішно і залишила у делегації позитивні враження.

Секретар РНБО України Рустем Умеров зі свого боку після чергового, вже шостого раунду переговорів з США припустив, що укладення мирної угоди можливо. Але для початку Росія повинна піти на суттєву деескалацію. Відомо, що подальші обговорення мирного плану триватимуть протягом усіх вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Мирні переговори мирний план США
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни