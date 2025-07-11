Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить

Американська адміністрація знайшла спосіб озброїти Україну, обходячи прямі поставки. Президент Дональд Трамп прихильніший до допомоги Україні, ніж місяці тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios .

Так, президент США Дональд Трамп публічно заявив про новий план підтримки України. Він передбачає передачу американської зброї, але не безкоштовно, як за попередньої адміністрації Джо Байдена.

Йдеться про те, що США продаватимуть зброю союзникам по НАТО, які потім передаватимуть її Україні.

Як працюватиме новий механізм

За словами Трампа, зброя постачатиметься спочатку до країн НАТО, а далі вони матимуть право самостійно вирішувати, кому і що передавати.

При цьому НАТО оплачуватиме ці поставки, що дає Вашингтону змогу формально не брати безпосередньої участі у передачі озброєнь Україні.

Експерти вважають, що це дозволяє уникнути прямої відповідальності США, зберігаючи при цьому військову підтримку української армії.

Разом з тим, таке рішення вказує на розуміння Трампом реалій сьогодення. Він, схоже, більше не плекає надій, що президент Росії Володимир Путін добровільно залишить Україну. Крім того, запропонована схема відображає зростаюче розчарування адміністрації Трампа діями Росії, зокрема постійними ударами по українських містах і цивільному населенню.

Політичні наслідки та нові виклики

Зазначимо, що дане рішення може викликати суперечки як у внутрішній політиці США, так і серед європейських партнерів. Однак, незважаючи на деякі заперечення офіційних представників, нова тактика сигналізує про готовність Вашингтона підтримувати Україну навіть у складних дипломатичних умовах.

До речі, президент США також заявив, що він "розчарований Росією" та пообіцяв зробити "важливу заяву щодо Росії" у понеділок.