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Келлог анонсировал поездку в Киев и назвал дату

Пятница 11 июля 2025 14:34
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Келлог анонсировал поездку в Киев и назвал дату Фото: Кит Келлог, спецпосланник Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В понедельник, 14 июля, в Киев прибудет спецпосланник Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кит Келлог. Его визит продлится всю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в комментарии "Новости Live".

"Мы будем в Киеве в понедельник. Так что мы там будем целую неделю", - заявил Келлог во время разговора с журналисткой "Новости Live".

Попытки США завершить войну в Украине

После недавней победы Дональда Трампа в выборах президента США, Белый дом вернулся к переговорам с Российской Федерацией (РФ) для попытки завершить полномасштабную войну в Украине дипломатическим путем. Первые встречи Штаты провели с украинскими и российскими представителями отдельно, но позже Киев и Москва также возобновили диалог между собой.

Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая на территории Стамбула. Тогда стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000". Следующая же встреча состоялась уже 2 июня.

Отдельно стоит добавить и то, что с начала второй каденции риторика Трампа в отношении России начала существенно меняться и становиться более агрессивной. После последнего телефонного разговора с диктатором Владимиром Путиным американский лидер выразил недовольство действиями главой Кремля.

Между тем как пишут СМИ, Трамп стал более благосклонным к поддержке Украины вооружением, чем раньше.

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Киев Кит Келлог
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