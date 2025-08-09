Яке свято 9 серпня: традиції, прикмети, заборони та хто святкує День ангела

У суботу, 9 серпня, українці вшановують пам'ять святого апостола Матвія. Цей день, за народними прикметами, може принести удачу або, навпаки, стати попередженням про прийдешні зміни.
Які є свята 9 серпня, хто святкує День ангела, що можна робити сьогодні, а що - суворо заборонено.
Святий апостол Матвій був одним із сімдесяти учнів Ісуса Христа. Після зради Юди Іскаріота, за жеребом апостолів, Матвій був обраний до дванадцяти, щоб зайняти місце зрадника.
За переказами, він проповідував Євангеліє в Юдеї та Каппадокії, зазнав переслідувань і зрештою помер мученицькою смертю за свою віру. Його вшановують як приклад відданості та непохитності.
Також в цей день вшановують пам'ять мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіяна, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії.
За народними повір'ями, сьогодні не можна байдикувати та лінуватися.
Краще уникати сварок, конфліктів і з'ясування стосунків.
Не слід ділитися своїми планами на майбутнє, щоб не наврочити.
Не варто ходити на полювання чи риболовлю.
Вважається, що цього дня не можна відмовляти в допомозі, якщо хтось про неї просить.
