Яке свято 9 серпня: традиції, прикмети, заборони та хто святкує День ангела

Апостол Матвій - обраний Богом

Святий апостол Матвій був одним із сімдесяти учнів Ісуса Христа. Після зради Юди Іскаріота, за жеребом апостолів, Матвій був обраний до дванадцяти, щоб зайняти місце зрадника.

За переказами, він проповідував Євангеліє в Юдеї та Каппадокії, зазнав переслідувань і зрештою помер мученицькою смертю за свою віру. Його вшановують як приклад відданості та непохитності.

Також в цей день вшановують пам'ять мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіяна, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії.

Народні прикмети 9 серпня

Якщо вітер дме північний, то осінь буде холодною.

Сонячна погода цього дня віщує довге й тепле бабине літо.

Хмари пливуть швидко - до ясної погоди.

Якщо на ранок з'явилася сильна роса, то урожай буде хорошим.

Що не можна робити 9 серпня

За народними повір'ями, сьогодні не можна байдикувати та лінуватися.

Краще уникати сварок, конфліктів і з'ясування стосунків.

Не слід ділитися своїми планами на майбутнє, щоб не наврочити.

Не варто ходити на полювання чи риболовлю.

Вважається, що цього дня не можна відмовляти в допомозі, якщо хтось про неї просить.

Іменини сьогодні святкують:

Матвій

Іван

Маркіян

Дмитро

Леонтій

Марія

Антон

Яків

Юліан

Які ще свята та пам'ятні дати 9 серпня