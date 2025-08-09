Какой праздник 9 августа: традиции, приметы, запреты и кто празднует День ангела

Апостол Матфей - избранный Богом

Святой апостол Матфей был одним из семидесяти учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота, по жребию апостолов, Матфей был избран в двенадцать, чтобы занять место предателя.

По преданию, он проповедовал Евангелие в Иудее и Каппадокии, подвергся преследованиям и в конце концов умер мученической смертью за свою веру. Его чтят как пример преданности и непоколебимости.

Также в этот день чтят память мученика Антония Александрийского, преподобного Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии.

Народные приметы 9 августа

Если ветер дует северный, то осень будет холодной.

Солнечная погода в этот день предвещает долгое и теплое бабье лето.

Облака плывут быстро - к ясной погоде.

Если на утро появилась сильная роса, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 9 августа

По народным поверьям, сегодня нельзя бездельничать и лениться.

Лучше избегать ссор, конфликтов и выяснения отношений.

Не следует делиться своими планами на будущее, чтобы не сглазить.

Не стоит ходить на охоту или рыбалку.

Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи, если кто-то о ней просит.

Именины сегодня празднуют:

Матвей

Иван

Маркиян

Дмитрий

Леонтий

Мария

Антон

Яков

Юлиан

Какие еще праздники и памятные даты 9 августа