Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Какой праздник 9 августа: традиции, приметы, запреты и кто празднует День ангела

Какие праздники отмечают 9 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В субботу, 9 августа, украинцы чтят память святого апостола Матфея. Этот день, по народным приметам, может принести удачу или, наоборот, стать предупреждением о грядущих переменах.

РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 9 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.

Апостол Матфей - избранный Богом

Святой апостол Матфей был одним из семидесяти учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота, по жребию апостолов, Матфей был избран в двенадцать, чтобы занять место предателя.

По преданию, он проповедовал Евангелие в Иудее и Каппадокии, подвергся преследованиям и в конце концов умер мученической смертью за свою веру. Его чтят как пример преданности и непоколебимости.

Также в этот день чтят память мученика Антония Александрийского, преподобного Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии.

Народные приметы 9 августа

  • Если ветер дует северный, то осень будет холодной.
  • Солнечная погода в этот день предвещает долгое и теплое бабье лето.
  • Облака плывут быстро - к ясной погоде.
  • Если на утро появилась сильная роса, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 9 августа

По народным поверьям, сегодня нельзя бездельничать и лениться.

Лучше избегать ссор, конфликтов и выяснения отношений.

Не следует делиться своими планами на будущее, чтобы не сглазить.

Не стоит ходить на охоту или рыбалку.

Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи, если кто-то о ней просит.

Именины сегодня празднуют:

  • Матвей
  • Иван
  • Маркиян
  • Дмитрий
  • Леонтий
  • Мария
  • Антон
  • Яков
  • Юлиан

Какие еще праздники и памятные даты 9 августа

  • Международный день коренных народов мира
  • День памяти жертв атомной бомбардировки в Японии
  • День книголюбов
  • День держания за руку (США)
  • День памяти трагедии Нагасаки в Японии

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

