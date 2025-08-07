UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Яке свято 7 серпня та чому не можна купатися у водоймах: всі традицыъ, заборони, у кого День ангела

Яке свято 7 серпня і що категорично заборонено робити (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У четвер, 7 серпня, віряни згадують святого мученика Даміана Перського та перший день післясвята Преображення Господнього (Яблучного спаса). За народними прикметами цей день підказує, якою буде осінь та кінцівка літа.

РБК‑Україна розповідає, у кого сьогодні День ангела, які прикмети пророкують погоду та чого краще не робити цього дня.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

7 серпня - післясвято Преображення Господнього, день, що продовжує торжество великого свята Яблучного Спаса. У храмах звучать тропарі Преображення, продовжують освячувати плоди, зокрема яблука, як знак духовного оновлення.

Крім того, Церква вшановує мученика Даміана Перського - аскета, який жив у VII столітті за правління халіфів. Його мученицька смерть, згідно з переказами, стала символом непорушної віри у найважчі часи

Народні прикмети 7 серпня

  • Якщо день теплий і сухий - осінь буде довгою та м’якою.
  • Якщо вранці туман - чекай на ясну погоду і тривале бабине літо
  • Бджоли активні - зима буде холодною.
  • Гуси часто миються у воді - до затяжних дощів.
  • Дощ зранку - грибів буде вдосталь
  • Гучне квакання жаб - осінь буде довгою та теплою
  • Сильний вітер - зима прийде рано

Що не можна робити 7 серпня

За повір'ями, сьогодні не можна лаятися з рідними, особливо з матір’ю - це може принести негаразди в родину.

Також не варто бажати зла чи лихословити - вважається, що всі слова сьогодні мають подвійну силу.

Не рекомендовано переїдати, влаштовувати гучні забави та зневажливо ставитись до старших - день потребує поваги та вдячності.

У народі кажуть, що в цей день не можна купатися у відкритих водоймах, бо вода стає "важчою" та холодною, можна піти на дно.

Жінкам у цей день не можна займатися важкою роботою

Поспішні та серйозні рішення сьогодні приймати не варто

Іменини сьогодні святкують

  • Даміан
  • Анна
  • Марія
  • Михайло
  • Софія
  • Аліна
  • Павло

Які ще свята 7 серпня

  • Міжнародний день працівників освіти (у деяких країнах)
  • День професійного спікера (оратора)
  • День холостяка
  • День маяка

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в УкраїніСвятаПрикмети