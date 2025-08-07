Яке свято 7 серпня та чому не можна купатися у водоймах: всі традицыъ, заборони, у кого День ангела

У четвер, 7 серпня, віряни згадують святого мученика Даміана Перського та перший день післясвята Преображення Господнього (Яблучного спаса). За народними прикметами цей день підказує, якою буде осінь та кінцівка літа.
7 серпня - післясвято Преображення Господнього, день, що продовжує торжество великого свята Яблучного Спаса. У храмах звучать тропарі Преображення, продовжують освячувати плоди, зокрема яблука, як знак духовного оновлення.
Крім того, Церква вшановує мученика Даміана Перського - аскета, який жив у VII столітті за правління халіфів. Його мученицька смерть, згідно з переказами, стала символом непорушної віри у найважчі часи
За повір'ями, сьогодні не можна лаятися з рідними, особливо з матір’ю - це може принести негаразди в родину.
Також не варто бажати зла чи лихословити - вважається, що всі слова сьогодні мають подвійну силу.
Не рекомендовано переїдати, влаштовувати гучні забави та зневажливо ставитись до старших - день потребує поваги та вдячності.
У народі кажуть, що в цей день не можна купатися у відкритих водоймах, бо вода стає "важчою" та холодною, можна піти на дно.
Жінкам у цей день не можна займатися важкою роботою
Поспішні та серйозні рішення сьогодні приймати не варто
