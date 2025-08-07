RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Какой праздник 7 августа и почему нельзя купаться в водоемах: все традиции, запреты, у кого День ангела

Какой праздник 7 августа и что категорически запрещено делать (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В четверг, 7 августа, верующие вспоминают святого мученика Дамиана Персидского и первый день после праздника Преображения Господня (Яблочного спаса). По народным приметам этот день подсказывает, какой будет осень и концовка лета.

РБК-Украина рассказывает, у кого сегодня День ангела, какие приметы предсказывают погоду и чего лучше не делать в этот день.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

7 августа - послепраздник Преображения Господня, день, продолжающий торжество великого праздника Яблочного Спаса. В храмах звучат тропари Преображения, продолжают освящать плоды, в частности яблоки, как знак духовного обновления.

Кроме того, Церковь чтит мученика Дамиана Персидского - аскета, жившего в VII веке при правлении халифов. Его мученическая смерть, согласно преданию, стала символом незыблемой веры в самые тяжелые времена

Народные приметы 7 августа

  • Если день теплый и сухой - осень будет долгой и мягкой.
  • Если утром туман - жди ясную погоду и длительное бабье лето
  • Пчелы активны - зима будет холодной.
  • Гуси часто моются в воде - к затяжным дождям.
  • Дождь с утра - грибов будет вдоволь
  • Громкое кваканье лягушек - осень будет долгой и теплой
  • Сильный ветер - зима придет рано

Что нельзя делать 7 августа

По поверьям, сегодня нельзя ругаться с родными, особенно с матерью - это может принести проблемы в семью.

Также не стоит желать зла или сквернословить - считается, что все слова сегодня имеют двойную силу.

Не рекомендуется переедать, устраивать громкие забавы и пренебрежительно относиться к старшим - день требует уважения и благодарности.

В народе говорят, что в этот день нельзя купаться в открытых водоемах, потому что вода становится "тяжелой" и холодной, можно пойти ко дну.

Женщинам в этот день нельзя заниматься тяжелой работой.

Поспешные и серьезные решения сегодня принимать не стоит

Именины сегодня празднуют

  • Дамиан
  • Анна
  • Мария
  • Михаил
  • София
  • Алина
  • Павел

Какие еще праздники 7 августа

  • Международный день работников образования (в некоторых странах)
  • День профессионального спикера (оратора)
  • День холостяка
  • День маяка

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в УкраинеПраздникиПриметы