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Яке майбутнє чекає на Сирського і Гнатова: джерело повідомило деталі

14:07 22.07.2026 Ср
1 хв
Не виключено, що ексголовком опиниться в системі військової освіти
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Олександр Сирський (Getty Images)

Колишній головком ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти - але ще побачимо", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал Ігор Скибюк. Він має значний бойовий досвід і раніше служив разом із новопризначеним головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

Зазначимо, 21 липня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва ЗСУ, призначивши головнокомандувачем Михайла Драпатого.

Цьому кадровому рішенню передували масові акції протесту в Києві та низці інших міст, що спалахнули після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова.

РБК-Україна також повідомляло, що Зеленський уже визначив для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого перелік першочергових завдань.

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Генштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниОлександр Сирський