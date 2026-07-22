Зеленський назвав ім'я нового начальника Генштабу

Стало відомо ім'я нового начальника Генерального штабу Збройних Сил України - ним стане досвідчений генерал, який пліч-о-пліч воював з новим Головнокомандувачем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Хто очолить Генеральний штаб

Указ про заміну керівництва Збройних Сил України вже готується. Про це стало відомо після наради за участю президента.

Разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк. Він має великий бойовий досвід і раніше служив разом із новим Головнокомандувачем.

За словами президента, важливо, щоб усі складові армії й надалі працювали злагоджено. Також визначили, як у подальшому службу проходитимуть Олександр Сирський та Андрій Гнатов.

Біографія нового начальника Генштабу

Ігор Анатолійович Скибюк - генерал-майор, до призначення обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Дата народження: 1977 рік.

Освіта:

1998 рік - Одеський інститут Сухопутних військ;

2011 рік - Національний університет оборони України;

2024 рік - Національний університет оборони України.

Пройшов усі щаблі служби - від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади - начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.

У 2001-2002 роках командував спеціальним взводом спеціальної роти Українського миротворчого контингенту в Косові, Республіка Сербія.

Надалі обіймав посади:

начальника штабу - першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ;

командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ;

начальника штабу - заступника командувача Десантно-штурмових військ;

командувача Десантно-штурмових військ.

З 3 червня 2025 року - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Нагороди: Герой України, відзначений державними та відомчими нагородами.