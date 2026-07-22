Какое будущее ждет Сырского и Гнатова: источник сообщил детали

"Они точно не будут заниматься операционной деятельностью. У них есть знания, экспертиза, поэтому они будут вовлечены интеллектуально, визионно. Сырский может быть где-то в системе военного образования - но еще увидим", - сказал собеседник.

Напомним, новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал Игорь Скибюк. Он имеет значительный боевой опыт и раньше служил вместе с новоназначенным главнокомандующим Михаилом Драпатым.

Отметим, 21 июля президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководства ВСУ, назначив главнокомандующим Михаила Драпатого.