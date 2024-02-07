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КДБ Білорусі тисне на українців і хоче залучити їх до співпраці, - ЦНС

Білорусь, Середа 07 лютого 2024 15:57
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КДБ Білорусі тисне на українців і хоче залучити їх до співпраці, - ЦНС Архівне фото: КДБ Білорусі тисне на українців і хоче залучити їх до співпраці (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Силові структури Білорусі здійснюють тиск на українців, які проживають у країні. Вони схиляють їх до співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У сусідній країні, яка фактично окупована Кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії щодо українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки у наших співгромадян. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів і планують навпаки залучити їх до співпраці.

"Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму в цій війні проти України", - додали в ЦНС.

Як Білорусь допомагає Росії

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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