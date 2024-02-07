КДБ Білорусі тисне на українців і хоче залучити їх до співпраці, - ЦНС
Силові структури Білорусі здійснюють тиск на українців, які проживають у країні. Вони схиляють їх до співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"У сусідній країні, яка фактично окупована Кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії щодо українців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки у наших співгромадян. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів і планують навпаки залучити їх до співпраці.
"Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму в цій війні проти України", - додали в ЦНС.
Як Білорусь допомагає Росії
Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових.
Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.
Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.
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