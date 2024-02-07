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КГБ Беларуси давит на украинцев и хочет привлечь их к сотрудничеству, - ЦНС

Беларусь, Среда 07 февраля 2024 15:57
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КГБ Беларуси давит на украинцев и хочет привлечь их к сотрудничеству, - ЦНС Архивное фото: КГБ Беларуси давит на украинцев и хочет привлечь их к сотрудничеству (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Силовые структуры Беларуси осуществляют давление на украинцев, проживающих в стране. Они склоняют их к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В соседней стране, которая фактически оккупирована Кремлем, местное КГБ проводит фильтрационные действия в отношении украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший месяц участились случаи вызова украинцев на допрос, а также обыски у наших сограждан. Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и планируют наоборот привлечь их к сотрудничеству.

"Такие действия в очередной раз указывают на соучастие минского режима в этой войне против Украины", - добавили в ЦНС.

Как Беларусь помогает России

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

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