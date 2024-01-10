Якби Захід не підтримував Україну, армія РФ уже була б в Ужгороді, - Міноборони Чехії

Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш під час дебатів у парламенті 9 січня заперечив твердження, що військова допомога західних партнерів "перешкоджає дипломатичному і мирному вирішенню конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Обговорення стосувалися петицій антиурядової групи "Чехія проти бідності", в яких пропонується припинити риторику про те, що "Чехія перебуває у стані війни" та зупинити постачання озброєнь в Україну.

Потрібне мирне вирішення конфлікту

Представник асоціації та голова непарламентської партії "Право поваги і гідності" (PRO) Їндржіх Райхл та інші представники політсили наголосили на необхідності дипломатичного і мирного вирішення конфлікту.

На думку Райхла, заяви про те, що Чехія воює за Україну, не відповідають дійсності. Він назвав це брехнею і чистою маніпуляцією.

"Кожен, хто штовхає Україну до подальшого продовження конфлікту, штовхає Україну до знищення. Кожен день затягування війни в Україні - це більше страждань, більше непотрібних смертей, більше непотрібного кровопролиття, більше економічних втрат і подальше погіршення позиції України на переговорах про можливий мир", - зазначив голова "Права поваги й гідності".

Рішення залежить особисто від Путіна

У відповідь заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш зазначив, що рішення про припинення війни повністю залежить від Росії та її президента Володимира Путіна.

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність", - сказав він.

Він звернув увагу на те, що Росія сама неодноразово говорила про боротьбу проти всього Заходу, зокрема і проти Чехії. "Безсумнівно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку - Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, - російська армія була б сьогодні в Києві, або навіть в Ужгороді", - сказав Їреш.

На це Райхл заявив, що "істерична ідеологія перемагає тверезу реальність" і що брехня в Міноборони є "якимось відомчим видом спорту".

"Національний інтерес Чеської Республіки - це не незалежна Україна, національний інтерес Чеської Республіки - це безпека, процвітання і суверенітет Чеської Республіки. Пан Райхл дуже голосний, але дуже часто він говорить нісенітниці", - підкреслив очільник партії "Право поваги і гідності".

Перший віце-президент PRO Петр Вацек заявив, що мирне рішення має забезпечити повний суверенітет України. Райхл, зі свого боку, стверджував, що мирні переговори не є капітуляцією, і що ніколи не пропонувалося погодитися з усіма російськими вимогами. Однак він також переконаний, що Україна ніколи не переможе Росію військовим шляхом.

Мир лише на умовах України

Заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан підкреслив, що мир повинен бути справедливим і відповідати міжнародному праву, тож єдиною легітимною пропозицією є український мирний план президента Володимира Зеленського.

"Будь-яке мирне врегулювання має бути узгоджене з Україною та українським суспільством. І саме Росія має можливість негайно припинити свою агресію", - сказав він.

Водночас, Маріан додав, що чеська дипломатія не зацікавлена у мирі на умовах Росії. За його словами, Україна захищає Європу, а отже і Чехію, від агресивної поведінки Кремля, тому військова допомога Києву цілковито відповідає інтересам чеської безпеки.

Ініціативи щодо мирних переговорів для припинення війни в Україні

Агентство Bloomberg повідомило, що 16 грудня у Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч між Україною, країнами G7 і невеликою групою держав глобального Півдня. Під час розмови обговорювався план проведення мирних переговорів з Росією на умовах Києва.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що попри заяви російської пропаганди, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни. Цього хоче й Україна, але на власних умовах та відповідно до норм міжнародного права.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Кремль може використовувати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу", щоб зменшити оборонну допомогу країн-партнерів. Аналітики нагадали, що російський диктатор Володимир Путін уже висловлював подібні маніпуляції, зокрема щодо теми мирних переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.