Если бы Запад не поддерживал Украину, армия РФ уже была бы в Ужгороде, - Минобороны Чехии

Заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш во время дебатов в парламенте 9 января опроверг утверждение, что военная помощь западных партнеров "препятствует дипломатическому и мирному решению конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Обсуждение касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", в которых предлагается остановить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и прекратить поставки вооружений в Украину.

Необходимо мирное решение конфликта

Представитель ассоциации и председатель непарламентской партии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл и другие представители политсилы отметили необходимость дипломатического и мирного решения конфликта.

По мнению Райхла, заявления о том, что Чехия воюет за Украину, не соответствуют действительности. Он назвал это ложью и чистой манипуляцией.

"Каждый, кто толкает Украину к дальнейшему продолжению конфликта, толкает Украину к уничтожению. Каждый день затягивания войны в Украине - это больше страданий, больше ненужных смертей, больше ненужного кровопролития, больше экономических потерь и дальнейшее ухудшение позиции Украины на переговорах о возможном мире", - отметил глава "Права уважения и достоинства".

Решение зависит лично от Путина

В ответ заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш отметил, что решение о прекращении войны полностью зависит от России и ее президента Владимира Путина.

"Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить свою независимость", - сказал он.

Он обратил внимание на то, что Россия сама неоднократно говорила о борьбе против всего Запада, в том числе и против Чехии. "Несомненно, что если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала - Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, - российская армия была бы сегодня в Киеве, или даже в Ужгороде", - сказал Йиреш.

На это Райхл заявил, что "истерическая идеология побеждает трезвую реальность" и что ложь в Минобороны является "каким-то ведомственным видом спорта".

"Национальный интерес Чешской Республики - это не независимая Украина, национальный интерес Чешской Республики - это безопасность, процветание и суверенитет Чешской Республики. Господин Райхл очень громкий, но очень часто он говорит ерунду", - подчеркнул глава партии "Право уважения и достоинства".

Первый вице-президент PRO Петр Вацек заявил, что мирное решение должно обеспечить полный суверенитет Украины. Райхл, со своей стороны, утверждал, что мирные переговоры не являются капитуляцией, и что никогда не предлагалось согласиться со всеми российскими требованиями. В то же время, он также убежден, что Украина никогда не победит Россию военным путем.

Мир только на условиях Украины

Замминистра иностранных дел Чехии Ян Мариан подчеркнул, что мир должен быть справедливым и соответствовать международному праву, поэтому единственным легитимным предложением является украинский мирный план президента Владимира Зеленского.

"Любое мирное урегулирование должно быть согласовано с Украиной и украинским обществом. И именно Россия имеет возможность немедленно прекратить свою агрессию", - сказал он.

В то же время, Мариан добавил, что чешская дипломатия не заинтересована в мире на условиях России. По его словам, Украина защищает Европу, а, следовательно, и Чехию, от агрессивного поведения Кремля, поэтому военная помощь Киеву полностью отвечает интересам чешской безопасности.

Инициативы по мирным переговорам для прекращения войны в Украине

Агентство Bloomberg сообщило, что 16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча между Украиной, странами G7 и небольшой группой государств глобального Юга. Во время разговора обсуждался план проведения мирных переговоров с Россией на условиях Киева.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды, в Москве действительно хотят быстрого завершения войны. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с нормами международного права.

Эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу", чтобы уменьшить оборонную помощь стран-партнеров. Аналитики напомнили, что российский диктатор Владимир Путин уже высказывал подобные манипуляции, в частности по теме мирных переговоров.

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