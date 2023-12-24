Путін нібито "сигналізує" про бажання заморозити війну. У Буданова відреагували

Російський режим дійсно хотів би якомога скоріше завершити війну проти України. Але війна має бути завершена на умовах України та відповідно до міжнародного права.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

Що передувало

Вчора американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.

За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.

"Він дійсно готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Він не бажає відступати ні на метр", - сказав один із колишніх високопоставлених російських чиновників, передаючи повідомлення, яке, за його словами, посилає Кремль.

Що кажуть в ГУР

За словами Юсова, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

"Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа - на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія - це злочинець і має бути покарана. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", - сказав він.

Представник ГУР також зауважив, що подібні публікації в західній пресі потрібно моніторити, аналізувати, робити висновки та пояснювати, який інтерес може за ними стояти. Але водночас такі матеріали демонструють, що Захід не забув про Україну.

"Такі матеріали навіть добре, бо це заперечує те, що світ забув про Україну. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших шпальтах провідних видань. Це часто дискусійні матеріали і ми маємо займати нашу проактивну позицію", - додав Юсов.