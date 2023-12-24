В ISW пояснили "сигнали" Путіна про готовність заморозити війну проти України

Кремль може використовувати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Подібні маніпуляції з боку російського диктатора Володимира Путина вже були, зокрема щодо теми переговорів.

Про які "сигнали" йдеться

Видання New York Times (NYT) з посиланням на колишніх і нинішніх високопоставлених російських, американських і міжнародних чиновників раніше випустило матеріал, в кому йшлося про використання Путіним зворотні канали та посередників, щоб продемонструвати свою начебто зацікавленість у припиненні вогню у війні проти України, попри нещодавні публічні його заяви про протилежне.

Як повідомило NYT, західні офіційні особи з вересня "вловлювали нові сигнали" через зворотні канали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню, яке заморозить поточні лінії фронту в Україні. При цьому видання зазначало, що західні офіційні особи попередили про можливість цих каналів "невірним напрямком Кремля", які можуть не відображати "справжнє бажання" вести переговори.

Вірогідні мотиви диктатора

NYT запропонувало кілька можливих мотивів Путіна для його начебто інтересу до припинення вогню:

майбутні президентські вибори в Росії в березні 2024 року,

бажання "залишити свої варіанти відкритими" щодо розв’язання війни та скористатися передбачуваним зменшенням підтримки України Заходом,

а також "відволікання" через війну Ізраїлю та ХАМАС.

Риторика і маніпуляції

Усі ці мотиви відображають тимчасові причини, чому Путін може домагатися тимчасового "перемир'я" у війні з Україною, що принесе користь Росії, давши їй час підготуватися до відновлення агресії, що збігається з оцінками ISW.

Як зазначає NYT, публічна риторика Путіна, який нещодавно підтвердив максималістські цілі Росії, рівнозначні повній капітуляції України та Заходу, суперечить повідомленням про його бажання "проголосити перемогу та рухатися далі".

У звіті також йдеться про те, що ані NYT, ані джерела видання не надали будь-які підстави вважати, що комунікації Путіна по зворотному каналу більше відображатимуть його цілі, ніж його публічні виступи.

Що кажуть у Кремлі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив NYT, що "Росія продовжує готовність (до переговорів), але виключно для досягнення власних цілей". Так він відповів на запитання про готовність Росії вести переговори про припинення вогню в Україні на нинішніх лініях фронту.

Аналітики зауважують, що Путін нещодавно повторив, що його максималістські цілі в Україні є "денацифікація", "демілітаризація" та нав'язування "нейтрального статусу" - залишаються незмінними. Крім того, і диктатор, і вищі чиновники Кремля дедалі частіше висловлюють експансіоністську риторику, яка вказує на те, що цілі Путіна справджуються. Це не виключає подальших російських спроб загарбати інші території України.

В чому сенс путінських "сигналів"

"Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії", - розповіли експерти ISW.

В Інституті вивчення війни спостерігали подібні спроби Кремля ввести в оману західних політиків, щоб вони чинили тиск на Україну для початку переговорів з Росією взимку 2022-2023 років, та фактично переорієнтували увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо засобів перед весняно-літнім контрнаступом.

"Кремль, ймовірно, використовує зворотні канали, щоб досягти подібного ефекту серед західних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні", - вважають аналітики.

Ключові висновки:

Командувач Повітряно-десантними військами (ВДВ) Росії генерал-полковник Михайло Теплінський прямо зазначив, що сили ВДВ перебувають під значним тиском для проведення швидких наступальних операцій поблизу Бахмута та відбиття українських атак на східному (лівому) березі Херсонської області.

Теплінський також натякнув, що російське військове командування оперативно відправляє нових офіцерів ВДВ і війська на передову без проходження ними передбойової підготовки.

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Нещодавній аналіз OSINT-аналітика М. Т. Андерсона підтверджує, що хоча російські війська перемістили основну частину засобів Чорноморського флоту з окупованого Севастополя, ЧФ зберігає обмежену військово-морську присутність у Севастополі.

Російський інформаційний простір використав новину про рішення українського журналіста не повертатися в Україну після закордонного відрядження, щоб посилити триваючі російські інформаційні операції щодо опору повній мобілізації в Україні, які цілеспрямовано ігнорують набагато суттєвіший опір у РФ частковій мобілізації резервістів у вересні 2022 року.

Російські "воєнкори" використали надання російського громадянства палестинським біженцям 23 грудня для просування ідеї "співвітчизників Росії за кордоном" - часто використовуваного Кремлем "виправдання" війни проти України.

Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Куп’янська та Кремінної, на північний схід від Бахмута, на південний захід від міста Донецька та на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили позиційні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення.

Глава дочірньої компанії російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) Юрій Слюсар заявив у телевізійному інтерв'ю 19 грудня, що ОАК збільшить виробництво бойових літаків у 2024 і 2025 роках, у тому числі виробництво нових типів літаків.

Російська окупаційна "влада" розбудовує "виборчу інфраструктуру" в окупованій частині України, щоб створити умови для майбутніх "президентських виборів".

Позиція України щодо переговорів з РФ

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати військові злочини;

видати організаторів війни для трибуналу

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ припинити жити ілюзіями та намагатися знайти "інший вихід", окрім поразки Росії.