США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану", - Bloomberg

Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, країнами G7 і невеликою групою держав глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначається, зустріч радників із національної безпеки, що раніше не розголошувалася, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. Вона послідувала за більшими і публічнішими зустрічами, спрямованими на протидію спробам Росії розділити та представити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше при вступі.

За словами джерел, менший формат дозволив вільніше та відвертіше обговорювати українську формулу миру та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.