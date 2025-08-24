Якби США контролювали Росію, війна закінчилася б сім місяців тому, - Венс

Санкції проти Росії навряд чи призведуть до припинення вогню в Україні. Кремль свідомо продовжує бойові дії через власні стратегічні причини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.
"Санкції точно не призведуть до припинення вогню. Росіяни не хочуть припинення вогню, на те є складні причини", - заявив Венс.
Він пояснив, що США звичайно, виступали за припинення вогню, але не контролюють, що роблять росіяни.
"Якби ми контролювали - війна б закінчилася 7 місяців тому. Але у президента (США Дональда Трампа, - ред.) все ще є багато карт, щоб застосувати тиск", - зауважив він.
Нагадаємо, що не так давно президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається повторити сценарій Криму, намагаючись використати паузу у війні для збереження окупованих територій.
Українська сторона готується відповісти, аби не допустити поділу країни.
Зеленський підкреслив, що Україна не віддаватиме свої території, адже відповідні положення навіть зафіксовані в Конституції.
За даними WSJ, разом з Україною європейські країни підготували план завершення війни, який передбачає відмову від будь-яких претензій Росії на українські землі.
План передбачає спочатку повне припинення вогню без умов з боку Кремля, а вже після цього - проведення мирних переговорів.
Чехія підтримала Україну та відкинула вимоги Путіна. Деталі позиції міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського висвітлює РБК-Україна.
Варто зауважити, що після зустрічей із Зеленським та європейськими лідерами президент Трамп зателефонував Путіну.
Російський диктатор навіть, як виявилось, погодився на зустріч із Зеленським, проте наполіг на проведенні першої зустрічі у двосторонньому форматі.
Американський лідер зазначив, що саміт може відбутися протягом найближчих тижнів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Путін наважиться на зустріч, і його думку підтримав президент Фінляндії, який вважає, що саміт не відбудеться до кінця серпня.
Тим часом у Росії вже вигадують пояснення, чому зустріч може не відбутися.