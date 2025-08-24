Якби США контролювали Росію, війна закінчилася б сім місяців тому, - Венс

Росія прагне захопити українські території

Нагадаємо, що не так давно президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається повторити сценарій Криму, намагаючись використати паузу у війні для збереження окупованих територій.

Українська сторона готується відповісти, аби не допустити поділу країни.

Зеленський підкреслив, що Україна не віддаватиме свої території, адже відповідні положення навіть зафіксовані в Конституції.

За даними WSJ, разом з Україною європейські країни підготували план завершення війни, який передбачає відмову від будь-яких претензій Росії на українські землі.

План передбачає спочатку повне припинення вогню без умов з боку Кремля, а вже після цього - проведення мирних переговорів.

Чехія підтримала Україну та відкинула вимоги Путіна. Деталі позиції міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського висвітлює РБК-Україна.

Переговори Зеленського і Путіна

Варто зауважити, що після зустрічей із Зеленським та європейськими лідерами президент Трамп зателефонував Путіну.

Російський диктатор навіть, як виявилось, погодився на зустріч із Зеленським, проте наполіг на проведенні першої зустрічі у двосторонньому форматі.

Американський лідер зазначив, що саміт може відбутися протягом найближчих тижнів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Путін наважиться на зустріч, і його думку підтримав президент Фінляндії, який вважає, що саміт не відбудеться до кінця серпня.

Тим часом у Росії вже вигадують пояснення, чому зустріч може не відбутися.