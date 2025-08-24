Если бы США контролировали Россию, война закончилась бы семь месяцев назад, - Вэнс

Россия стремится захватить украинские территории

Напомним, что не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается повторить сценарий Крыма, пытаясь использовать паузу в войне для сохранения оккупированных территорий.

Украинская сторона готовится ответить, чтобы не допустить разделения страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории, ведь соответствующие положения даже зафиксированы в Конституции.

По данным WSJ, вместе с Украиной европейские страны подготовили план завершения войны, который предусматривает отказ от любых претензий России на украинские земли.

План предусматривает сначала полное прекращение огня без условий со стороны Кремля, а уже после этого - проведение мирных переговоров.

Чехия поддержала Украину и отвергла требования Путина. Детали позиции министра иностранных дел Чехии Яна Липавского освещает РБК-Украина.

Переговоры Зеленского и Путина

Стоит заметить, что после встреч с Зеленским и европейскими лидерами президент Трамп позвонил Путину.

Российский диктатор даже, как оказалось, согласился на встречу с Зеленским, однако настоял на проведении первой встречи в двустороннем формате.

Американский лидер отметил, что саммит может состояться в течение ближайших недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что Путин решится на встречу, и его мнение поддержал президент Финляндии, который считает, что саммит не состоится до конца августа.

Тем временем в России уже придумывают объяснения, почему встреча может не состояться.