Якби Путін хотів закінчити війну, не просив би про енергоблокаду України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не планує завершувати війну. В іншому випадку він не просив би словацького прем'єра Роберта Фіцо влаштувати "енергетичну блокаду" Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського та Фіцо в Ужгороді.
Зеленський сказав, що не обговорював питання енергоблокади з Фіцо. Проте були сигнали в медіа про те, що Путін вимагав таких дій від Словаччини.
"До речі, якщо людина хоче закінчити війну, то напевно вона не буде просити сусідів України робити енергоблокаду. Тому що йдеться про те, що він хоче атакувати нашу енергетику", - пояснив президент.
Зеленський додав, що Путін розуміє - Україна захищає енергетику, робить це вдало, імпортує електроенергію з Європи. Путін хоче заблокувати цей процес, але це зробити просто неможливо.
"По-перше, ми захищаємось, він постійно хоче зробити блокаду, але ми маємо право на імпорт і вдячні Словаччині. Мені здається, найстрашніше в тому, що вони підіймають це питання. І мені здається, що в цьому проблема. Що ми мало тиснемо на Росію, щоб вони думали про завершення війни", - резюмував президент.
Зазначимо, що сам Фіцо заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не обговорював можливість енергетичної блокади України. За його словами, таке питання нібито взагалі не підіймалося під час його зустрічі з Путіним.
При цьому, якщо вірити стенограмі Кремля, під час зустрічі в Китаї Фіцо поскаржився главі Кремля, що Україна атакує "дуже важливу" для Словаччини інфраструктуру. У відповідь Путін запропонував Словаччині та іншим країнам Східної Європи закрити постачання газу та електроенергії до України.
Зустріч Зеленського і Фіцо
Нагадаємо, про початок зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо в Ужгороді словацькі ЗМІ написали близько 15:50. Очікувалося, що вони обговорять питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід "Дружба".
За підсумками зустрічі президент Зеленський повідомив, що Словаччина підтримує Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу. Також він запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.