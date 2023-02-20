Якби Китай об’єднався з Росією, почалася б світова війна, - Зеленський

Якби Китай вступив у союз з Росією, почалася б світова війна. І Китай це усвідомлює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Welt.
Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби
Зеленський особисто звертався до керівництва Китаю з проханням не надавати жодної підтримки РФ у війні проти нашої країни.
Окрім того, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю РФ.
Тим часом NBC News повідомляв, що Китай міг надавати Росії нелетальну військову допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.