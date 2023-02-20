Если бы Китай объединился с Россией, началась бы мировая война, - Зеленский

Если бы Китай вступил в альянс с Россией, началась бы мировая война. И Китай это осознает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Welt.
Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы
Зеленский лично обращался к руководству Китая с просьбой не оказывать поддержки РФ в войне против нашей страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие РФ.
Между тем NBC News сообщал, что Китай мог оказывать России нелетальную военную помощь.
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