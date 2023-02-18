Китай міг надавати Росії військову допомогу нелетального характеру, - NBC

За словами чотирьох американських чиновників, США вважають, що Росія могла отримувати від Китаю нелетальну військову допомогу для війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Офіційні особи не надали деталей, яку ж саме військову допомогу надали китайці, але зазначили, що це може включати спорядження для весняного наступу, наприклад форму або навіть бронежилети.

Речник Ради національної безпеки відмовився від коментарів. Офіційні особи США, включаючи президента Джо Байдена та радника з національної безпеки Джейка Саллівана, попередили Китай не надавати Росії військову допомогу, інакше це матиме наслідки.

Віце-президент Камала Харріс виступила на Мюнхенській конференції в суботу і сказала, що Китай став ближчим до Росії з початку війни.