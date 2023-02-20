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Сьогодні ми не бачимо, щоб Китай передавав зброю Росії, - Зеленський

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Понеділок 20 лютого 2023 03:16
Сьогодні ми не бачимо, щоб Китай передавав зброю Росії, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Презилент Володимир Зеленський особисто звертався до керівництва Китаю з проханням не надавати жодної підтримки Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави української держави італійській газеті Corriere della Ser.

"Сподіваюся, що Пекін дотримується прагматичного підходу, інакше ми ризикуємо отримати Третю світову війну. Гадаю, вони це добре розуміють", - сказав політик.

Водночас Зеленський відповів на запитання, чи вже відбуваються постачання до РФ китайської зброї, зазначивши: "Сьогодні ми цього не бачимо".

З його слів, відносини із Китаєм завжди були дуже добрими.

"У нас були інтенсивні економічні відносини протягом багатьох років, і в інтересах кожного, щоб вони не змінювалися", - додав президент.

Нагадаємо, постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо схвалить рішення про надання Росії зброї.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.

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