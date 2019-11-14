Казна от "Слуги народа": какой госбюджет на 2020 год приняла Верховная рада

"Слуга народа" приняла свой первый госбюджет (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховная рада в четверг приняла госбюджет на 2020 год. Голосование не затянулось до ночи, как это уже не единожды случалось. К тому же парламент непривычно для себя не стал вносить изменения в Налоговый кодекс, утвердив бюджет на старой налоговой базе. Но в начале года Раде, вероятней всего, придется корректировать расчеты в документе после принятия ряда "ресурсных" законов.

И хотя голосование в четверг обошлось без больших скандалов, уже в начале рассмотрения бюджетных вопросов депутаты вынуждены были уйти на полуторачасовой перерыв, чтобы договориться о распределении части акциза с топлива. Не став спорить с мажоритарщиками, требующих оставить деньги с акциза в местных бюджетах, в правительстве пошли навстречу и уступили.

Подробнее о том, как Рада принимала госбюджет и каким он будет – в материале РБК-Украина.

Голосования за госбюджет по сложившейся негласной традиции часто проходили под покровом ночи. Из года в год парламент, прежде чем приступить к рассмотрению проекта бюджета, спорил и договаривался о налоговых правках.

Для чего это делали? Так депутаты и Кабмин искали дополнительные ресурсы, чтобы собирать больше денег на социальные расходы, оборону и инфраструктуру. А лоббисты финансово-промышленных групп тем временем выбивали нужные налоговые льготы и преференции взамен на голоса под бюджет.

Что изменилось в этом году? Кабинет министров вместе с проектом госбюджетом не стал подавать изменения в Налоговый кодекс, рассчитав доходы на действующей налоговой базе. Исходили из того, что монобольшинство "Слуги народа" и так обеспечит необходимые им голоса, а потому договориться будет несложно.

К обеду в четверг голоса за госбюджет, помимо "слуг народа", дали представители группы "За майбутне", часть депутатов которой связывают с Игорем Коломойским, а также внефракционные парламентарии. Тогда как все остальные политсилы раскритиковали бюджет Кабмина и отказались за него голосовать.

В "Голосе" назвали бюджет "эволюционным, а не революционным". Во фракции Вакарчука отметили, что сфера образования остается недофинансированной на фоне роста расходов на силовые органы и госаппарат. Во время голосования "Голос" почти полным составом "воздержался".

"Батькивщина" отказалась голосовать за проект, назвав его "бюджетом проедания". Во фракции заявили, что в нем "не предусмотрено повышения соцстандартов, финансирования образовательных программ, а также программ направленных на здравоохранения". Часть "бютовцев" проголосовала "против", а часть "воздержалась".

Почти все депутаты "Европейской солидарности" проголосовали против бюджета, назвав его "бюджетом невыполненных обещаний". По словам членов фракции ЕС, в самом проекте не предусмотрено ни экономического роста, ни повышения социального обеспечения граждан.

Против проголосовали и в "Оппозиционной платформе – За життя", считая, что в таком виде проект бюджета "культивирует бедность". В "Оппоплатформе" настаивали на существенном увеличении расходной части бюджета, однако их требование так и не учли.

Акциз раздора

Мажоритарщики СН, все чаще подающие голос, когда инициативы власти затрагивают интересы их округов, не стали молчать и на этот раз. Часть фракции "Слуги народа" настояла на том, чтобы оставить в местных бюджетах 13,44% акциза с топлива. Тогда как правительство предлагало направить эти средства в специальный Государственный дорожный фонд. Цена вопроса в данном случае – 7,7 млрд гривен.

Бюджетный комитет в среду, 13 ноября, на своем заседании эту правку мажоритарщиков отклонил. Однако уже при рассмотрении инициативы в зале депутаты оставили долю с акциза в распоряжении местных властей как минимум еще на один год. За эту поправку голосовали не только члены СН.

"Правительство и Министерство финансов декларируют о финансовой децентрализации. Но в следующем году они этот налог предлагают направить в Государственный дорожный фонд. Недопустимо забирать эти деньги у местных бюджетов. Нужно дать возможность местным общинам стать на ноги, а с 1 января 2021 года мы будем наполнять дорожный госфонд", – пояснил позицию мажоритарщиков Зиновий Андрийович ("Слуга народа").

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан считает, что такое решение не навредит областным бюджетам. "Это деньги городов, сел, поселков и объединенных территориальных общин. МВФ против всевозможных спецфондов, вчера на комитете об этом говорили. Оставив деньги на местах, никто бюджет не разбалансирует. Просто на эту цифру уменьшится объем субвенции областным госадминистрациям. А вот отбор денег у местных общин и передача их в спецфонд, чтобы губернаторы ими распоряжались в ручном режиме – это негатив", – уверен собеседник.

Сразу после принятия правки об акцизах "Слуга народа" собралась на заседание фракции, которое прошло на повышенных тонах. Именно распределение акциза внесло раздор в ряды коалиции, подтвердили несколько собеседников в президентской фракции. После полуторачасового совещания с правительством и руководством СН было принято решение все же удовлетворить требование зала.

"Это скорее был не конфликт, а дискуссия. В результате был найден баланс. Хотя эти деньги должны были пойти в Дорожный фонд, оттуда они все равно пошли бы на местные дороги", – пояснил РБК-Украина глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (СН).

Уступив мажоритарщикам с акцизом на топливо, Кабмин в каком-то смысле сгладил возможный негатив от урезания субвенции на проекты социально-экономического развития. Дело в том, что в правительстве не стали увеличивать финансирование по "соцэконому", который часто называли "взяткой мажоритарщикам".

На следующий год сумма субвенции составит 2 млрд гривен вместо 7 млрд гривен, которые просил бюджетный комитет. И, по словам одного из мажоритарщиков, даже эта сумма вряд ли будет распределена по округам, а, возможно, пойдет на финансирование одного крупного инфраструктурного проекта.

Но замглавы бюджетного комитета Александр Трухин (СН) эту информацию отрицает. "Решение о выделении денег по направлению соцэконом будет происходить по решению комиссии. Будут выбирать проекты, дальше они должны быть утверждены Минфином, а дальше будут выноситься на Кабмин", – сказал Трухин РБК-Украина.

Акциз на топливо был не единственным камнем преткновения перед принятием бюджета. За день до голосования горячие обсуждения в бюджетном комитете касались правок преимущественно социального направления. Речь шла, к примеру, о нехватке средств на закупку материалов и техники в рамках Государственного фонда развития водного хозяйства.

Еще одна правка касалась распределения средств на нужды населения, которое проживает в зонах 30 км от украинских АЭС. Уже несколько лет не работает норма, согласно которой 1% от продажи электроэнергии атомных станций должны направлять на социально-экономические нужды местного населения.

На комитете также поднимался вопрос, что при распределении образовательной субвенции в проекте бюджета-2020 была проигнорирована норма по обеспечению финансирования расходов на получение украинцами полного среднего образования в частных колледжах и техникумах. Но эти вопросы к моменту принятия бюджета не нашли поддержки ни в профильном комитете, ни в зале.

Помощь фермерам

Окончательно не поставлена точка и в вопросе дотаций аграриям – одном из самых спорных в последние годы тем после отмены спецрежима уплаты НДС для с/х производителей. Изначально в проекте было предусмотрено 4,4 млрд гривен на компенсацию ставок по кредитам фермерам при покупке земли с октября следующего года. Позже эту сумму сократили вдвое, но в итоге незадолго до голосования саму программу и вовсе убрали.

"На комитете представители профильного министерства объяснили, что поскольку нет соответствующего закона, а в Бюджетный кодекс запрещено включать программы, под которых нет закона, соответственно – эти деньги убрали", – рассказал РБК-Украина секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль ("Голос").

Но вместо этого, по его словам, в бюджет добавили новую программу господдержки сельхозтоваропроизводителей, на которую направят 4 млрд гривен. "В министерстве успокаивают, что в этой программе в том числе будут заложены средства и на земельную реформу", – сказал парламентарий.

Из этой программы средства пойдут как на рынок земли, так и на поддержку аграрной сферы, подтвердил министр экономики Тимофей Милованов. "Дотации для аграриев никто не отменял. Поддержка будет продолжаться. При необходимости мы найдем дополнительные ресурсы, в том числе через детенизацию рынка земли", – сказал Милованов РБК-Украина.

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Минфин, дорабатывая проект ко второму чтению, отверг большую половину предложений бюджетного комитета, которые касаются как увеличение доходной части, так и расходов.

Комитет предлагал дополнительно изыскать 12-20 млрд гривен, среди прочего, за счет увеличения ставки подоходного налога с дивидендов по акциям и корпоративным правам с 5% до 18%, индексации ставок акцизов, рентной платы и экологического налога. Также предлагалось отменить льготы по НДС при ввозе ветроэнергетических установок, солнечных панелей и другого оборудования.

Кроме того, депутаты хотели ввести акцизный налог на метанол по ставке 245 евро за тонну. Минфин также не стал увеличивать план прибыли от НБУ на 3,5 млрд гривен, как предложил комитет, оставив этот показатель на уровне 40,7 млрд гривен.

Отказавшись от фискальных идей депутатов, в министерстве все же видят возможности для большего роста доходов казны, чем заложено в бюджете. По словам министра Оксаны Маркаровой, этому должны способствовать уже принятые законы, в частности, о совместном режиме транзита, об экономических операторах, о концессиях и о приватизации.

Вместе с тем все еще ожидается принятие законов о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря. Хотя доходы с этих индустрий уже заложены в казне на следующий год. И без них выполнить план поступлений будет сложно.

Бюджет также может получить больше с рентной платы по добыче руды и акциза с табачных компаний, если Рада примет законопроект Даниила Гетманцева (№1210), которым, в частности, предусмотрено повышение налоговой нагрузки для этих отраслей.

"Если мы получим дополнительный ресурс, предусмотренный законопроектом №1210, то этот ресурс будет позже отражен в проекте бюджета на 2020 год путем внесения изменений в него", – сказал РБК-Украина Гетманцев.

То, что госбюджет придется пересматривать уже в течение первого полугодия, подтвердил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. "Я думаю, что в течение полугодия мы внесем много дополнений. Они будут основываться на обновлении макропрогноза, который будет обновляться постоянно в связи с теми реформами, которые мы проводим", - отметил депутат, уточнив, что экономическая ситуация может улучшиться уже после принятия закона о рынке земли.

Ключевые цифры

Ко второму чтению госбюджет дорабатывали на основании обновленного макропрогноза. В нем ожидается номинальный ВВП в размере 4,51 трлн гривен (было 4,55 трлн гривен). Реальный рост экономики может составить 3,7% (было 3,3%). Инфляция ожидается на уровне 5,5% (было 6%). Реальный рост зарплат спрогнозирован на отметке 10,1% (было 8,7%). Вместе с тем обменный курс на будущий год, согласно ожиданиям чиновников, будет в районе 27 гривен/доллар (было 28,2 гривен/доллар).

Дефицит бюджета составит 2,1% прогнозного ВВП. Между первым и вторым чтением дефицит госбюджета не вырос, но изменились источники его финансирования. К примеру, запланированные доходы от приватизации выросли с 5 млрд до 12 млрд гривен. Но если не удастся реализовать планы по распродаже госимущества, правительству придется больше одалживать, чтобы покрыть дефицит.

После пересмотра макропрогноза изменилась доходно-расходная часть бюджета. Доходы выросли на 1,3% или до почти 14,2 млрд гривен. Расходы увеличились на 0,9% или 10,1 млрд гривен. В структуре доходной части бюджета произошли определенные коррективы. На 8,8 млрд гривен выросли показатели чистой прибыли госпредприятий и дивидендов, а также на 2,8 млрд гривен увеличились поступления от аренды госимущества.

Можно ожидать, что общий фонд госбюжета-2020 получит больше налоговых платежей, поскольку прогноз сбора налога на доходы физлиц вырос на 4,7 млрд гривен, налога на прибыль предприятий – на 4,3 млрд гривен, а НДС с произведенных в Украине товаров и услуг – на 3,3 млрд гривен.

Но вместе с тем некоторые источники доходов упали. На это повлияло укрепление курса гривны к доллару. В частности, НДС по товарам, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, стал меньше на 7,4 млрд гривен, а рентная плата за пользование недрами для добычи нефти, газа – на 3,3 млрд гривен, кредитование и предоставление гарантий – на 935,6 млн гривен.

Если же говорить о расходной части бюджета, то здесь изменения произошли в основном за счет роста доходов и перераспределения отдельных направлений для расходов. В частности, на 364 млн гривен выросли субвенции местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы и приобретение жилья для детей-сирот, развитие семейных форм воспитания. Помимо этого, на 3,2 млрд гривен увеличена централизованная закупка лекарств и медицинских изделий.

Еще на 400 млн гривен выросла позиция по лечению граждан Украины за рубежом. Также на 292 млн гривен стал больше бюджет для проведения инвентаризации земель и обновления картографической основы Госземкадастра. При этом на меры по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий власти направили дополнительно 622,8 млн гривен.

Из интересного стоит отметить, что в доработанном бюджете сократились расходы на обслуживание и обеспечение президента и его Офиса. Если в проекте, поданном в Раду в сентябре, на эти цели предусматривали более 986 млн гривен, то в последней версии документа, опубликованной на сайте парламента, финансирование урезали на 70,4 млн гривен. К слову, на пресс-марафоне в октябре, отвечая на вопрос РБК-Украина, Владимир Зеленский пообещал, что расходы на него и его аппарат в 2020 году не вырастут.

Над текстом работали: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Христина Коновалова