ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В бюджетном комитете отреагировали на голосование за акцизную правку

Новости » Политика     14.11.2019 - 12:20
В бюджетном комитете отреагировали на голосование за акцизную правку
Фото: Владимир Цабаль (goloszmin.org)

В комитете считают, что "Слуга народа" не согласилась с позицией Зеленского

Верховная рада Украины поддержкой акцизной правки в Бюджетный кодекс не согласилась с позицией президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в изменениях в Бюджетный кодекс предлагали 13,44% акциза с топлива забрать у местных бюджетов и перенести в Дорожный фонд. Позиция правительства заключалась в том, чтобы эти 7,7 млрд гривен направлялись в Дорожный фонд, а затем распределялись между местными бюджетами.

"Вчера предложение комитета, я так понимаю, что это также была и позиция президента…Но Верховная рада не согласилась с позицией президента и 270 голосов проголосовали за то, чтобы эти деньги остались на местах", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда. В комитете отмечают, что это приведет к разбалансированию показателей проекта госбюджета-2020.

Арахамия спрогнозировал, сколько займет рассмотрение бюджета-2020
Новости Украины Верховная РадаакцизБюджетный кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь