Принятие госбюджета-2020: как голосовали нардепы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госбюджет-2020 поддержали фракции "Слуга народа" и "За майбутнє"

Рада опубликовала результаты голосования за государственный бюджет на 2020 год. Данные опубликованы на сайте парламента

Как отмечается, проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год под номером 2000 поддержали 280 народных депутатов, против проголосовали 55 депутатов, 37 воздержались, 27 не голосовали.

Сообщается, что из фракции "Слуга народа" проголосовали "за" все 241 зарегистрированый депутат, 9 нардепа отсутствовали и двое не голосовали.

Фракция "Оппозиционная платформа За життя" не поддержала госбюджет - ни одного голоса "за", 25 против, 2 воздержались, 14 не голосовали и 3 отсутствовали.

Фракции "Европейская солидарность" не дала ни одного голоса "за", против проголосовали 22 нардепа, 2 не голосовали и 2 отсутствовали. Отметим, что фракция "Батькивщина" - так же не дала ни одного голоса "за", 3 против, 13 воздержались и 8 отсутствовали.

Впрочем, фракция "За майбутнє" поддержала госбюджет на 2020 год. У них "за" проголосовали 13 нардепов и 4 не голосовали. Фракция "Голос" воздержалась от голосования, никто не проголосовал ни "за", ни "против" - 19 воздержались и 1 нардеп отсутствовал.

В свою очередь, внефракционные поддержали законопроект о госбюджете-2020 - 20 голосов "за", 5 против, 3 воздержались, 4 не голосовали и 2 отсутствовали.

Напомним, сегодня Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Отметим, что доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы - 1,18 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что Комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год.