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Каждый пятый житель Земли изолирован из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 10:51
Каждый пятый житель Земли изолирован из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Около 1,7 млрд человек подверглись карантинным ограничениям

Около 20% населения планеты так или иначе изолированы вследствие карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По мере того, как вирус распространяется по миру, все больше государств ужесточают карантинные меры для борьбы с вирусом. По данным издания, на данный момент около 1,7 млрд человек во всем мире получили приказ оставаться дома.

Одной из последней стран, которые ужесточили карантин в связи с коронавирусом, была Великобритания. Так, накануне премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что все британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях. Также в Британии запрещаются собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Аналогичные меры были приняты в Нидерландах. В случае нарушения карантина правоохранители могут наложить штраф до 400 евро.

Кроме ограничений рекомендационного характера, некоторые страны также вводят комендантский час, как, например, в Чили, Перу и Бразилии.

На данный момент в мире зафиксировано более 380 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Украине известно о 84 заразившихся. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире - в материале РБК-Украина.

Названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Франция ужесточила карантин из-за коронавируса
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