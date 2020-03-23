В Нидерландах запретили собираться в группы более двух человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За нарушение правил могут наложить штраф в 400 евро

Правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретило собираться в группы более двух человек в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает HartvanNederland.

Сообщается, что также нарушением будет считаться, если группа из трех и более человек будут идти рядом на расстоянии менее полутора метра друг от друга. Также если у одного из членов семьи повышенная температура, все, с кем он проживает, должны находиться на самоизоляции.

Ограничительные меры продлятся до 1 июня. В случае нарушения карантинных мер может быть наложен штраф до 400 евро.

Напомним, 19 марта в Нидерландах подал в отставку Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс из-за переутомления. Накануне он потерял сознание во время дебатов в парламенте относительно коронавируса и упал с трибуны.

Ранее правительство Нидерландов объявил о закрытии всех школ и детских садов. Уточняется, что школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важна работа (работники здравоохранения или службы неотложной помощи). Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.

Также РБК-Украина писало, что песенный конкурс Евровидение-2020 был перенесен на 2021 год. Он должен был состояться в Нидерландах.