Кожен п'ятий житель Землі ізольований через коронавірус

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Близько 1,7 млрд осіб зазнали карантинних обмежень

Близько 20% населення планети так чи інакше ізольовані внаслідок карантинних обмежень через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У міру того, як вірус поширюється по світу, все більше держав посилюють карантинні заходи для боротьби з вірусом. За даними видання, наразі близько 1,7 млрд людей у всьому світі отримали наказ залишатися вдома.

Однією з останньої країн, які посилили карантин у зв'язку з коронавірусом, була Великобританія. Так, напередодні прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що всі британці зобов'язані знаходитися вдома, виходячи на вулицю тільки в крайніх і чітко визначених випадках. Також у Британії забороняються збори у кількості не більше двох осіб, якщо це не члени однієї сім'ї.

Аналогічні заходи були вжиті в Нідерландах. У разі порушення карантину правоохоронці можуть накласти штраф до 400 євро.

Крім обмежень рекомендаційного характеру, деякі країни також вводять комендантську годину, як, наприклад, у Чилі, Перу та Бразилії.

Наразі у світі зафіксовано понад 380 тис. випадків зараження коронавірусом. В Україні відомо про 84 випадки. Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі - в матеріалі РБК-Україна.