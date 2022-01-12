В Казахстане досрочно снимают чрезвычайное положение, но не везде

Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кемелевич постановил отмену режима чрезвычайного положения. Однако, не во всех областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Информбюро .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Через некоторое время стало известно о том, что президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а уже 11 января был назначен новый состав.