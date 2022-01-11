В Казахстане назначили новое правительство
Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo kz)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства страны. Свои должности сохранили три министра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
В частности, сои кресла сохранили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Так, сменились руководители:
- канцелярии премьера - ее новым руководителем стала Галымжана Койшыбаева;
- Министерства торговли и интеграции - его возглавил Бахыт Султанов;
- Министерства информации и общественного развития (Аскар Умаров);
- Министерства здравоохранения (Ажар Гиният);
- Министерства индустрии и инфраструктурного развития (Каирбек Ускенбаев);
- Министерства культуры и спорта (Даурен Абаев);
- Министерства национальной экономики (Алибек Куантыров);
- Министерства энергетики (Болат Акчулаков).
Обновленный состав правительства Казахстана впервые проведет заседание 12 января.
Напомним, после протестов волны в Казахстане, вспыхнувших из-за подорожания сжиженного газа, президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.
Ранее сообщалось, что премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов.