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В Казахстане назначили новое правительство

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Вторник 11 января 2022 15:32
В Казахстане назначили новое правительство Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo kz)
Автор: Валерия Полищук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства страны. Свои должности сохранили три министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В частности, сои кресла сохранили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Так, сменились руководители:

  • канцелярии премьера - ее новым руководителем стала Галымжана Койшыбаева;
  • Министерства торговли и интеграции - его возглавил Бахыт Султанов;
  • Министерства информации и общественного развития (Аскар Умаров);
  • Министерства здравоохранения (Ажар Гиният);
  • Министерства индустрии и инфраструктурного развития (Каирбек Ускенбаев);
  • Министерства культуры и спорта (Даурен Абаев);
  • Министерства национальной экономики (Алибек Куантыров);
  • Министерства энергетики (Болат Акчулаков).

Обновленный состав правительства Казахстана впервые проведет заседание 12 января.

Напомним, после протестов волны в Казахстане, вспыхнувших из-за подорожания сжиженного газа, президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов.

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