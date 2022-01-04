Цена на газ выросла вдвое. В Казахстане вспыхнули протесты: все подробности

В Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ. Требования расширились и теперь, кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Причина протеста

Сотни автовладельцев в городе Жанаозен вышли на стихийный митинг 2 января. Они требовали снижения цен на сжиженный нефтяной газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр.

Затем, 2 января, волна возмущений прокатилась по Западному Казахстану. Небольшая забастовка в Жанаозене переросла в массовые протесты, вышедшие за пределы региона.

Минэнерго Казахстана выпустило пресс-релиз, где объяснило рост цен тем, что производители сжиженного газа перешли на его продажу через электронные торги. Но людей объяснение не устроило, поскольку транспорт в западных областях Казахстана практически полностью газифицирован, а газ производят именно в этом регионе.

Ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

Требования жителей Казахстана

Первоначально протестующие требовали снизить цену на газ. Затем они призвали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы. Как сообщает издание ORDA, у митингующих в Актау появились требования рефинансировать кредиты и поднять зарплаты.

На опубликованных в социальных сетях видео видно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

Расширение протеста

Протесты вышли за пределы западного региона Казахстана. Утром 3 января в Алматы перекрыли проезд к площади Республики. В городе начались перебои с мобильным интернетом.

Днем 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, находились несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста провели ночь на вторник, 4 января на площадях. В Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, в том числе городов Актобе и Уральск.

Днем 4 января протестующие собрались на площади Ынтымак в Актау. На площади установили 3 палатки и 2 юрты. Люди поют гимн и кричат "Газ - 50".

В телеграм-канала ZTB появилось видео столкновений в Атырау.

Кроме того, в Жанаозене на митинг вышли 4000 человек. К ним никто не вышел из членов правительства.