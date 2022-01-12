У Казахстані достроково знімають надзвичайний стан, але не всюди

Президент Казахстану Токаєв Касим-Жомарт Кемельович ухвалив скасування режиму надзвичайного стану. Однак, не у всіх областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інформбюро.
Режим надзвичайного стану скасували у:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протести у Казахстані розпочалися 2 січня внаслідок стрімкого подорожчання зрідженого газу. Учасники протестів висунули політичні вимоги, втім згодом почалися зіткнення з силовиками.
Через деякий час стало відомо про те, що президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку, а вже 11 січня було призначено новий склад.