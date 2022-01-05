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Несмотря на ЧП и отставку Кабмина. В Казахстане продолжаются протесты: что известно

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Среда 05 января 2022 09:26
Несмотря на ЧП и отставку Кабмина. В Казахстане продолжаются протесты: что известно Фото: протесты в Казахстане продолжаются (gazeta.uz)
Автор: Александр Белоус

В Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза. Люди выходят на улицы, несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Протесты в Алматы

В среду, 5 января, в Алматы, где, накануне были задержаны более 200 человек, вновь вспыхнули протесты. Центральная площадь перекрыта БТРами. В разных концах города слышны взрывы светошумовых гранат. СМИ называют происходящее "уличными боями". Участники протестов поджигают полицейские автомобили.

Кроме того, сообщается, что полиция вместе с протестующими движется в центре города. Произошли столкновения с сотрудниками Нацгвардии, которая пытается остановить продвижение к центру города. Силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области, в Алматинской области и городе Алматы.

Ситуация в других регионах

Активисты в Жанаозене предъявили властям пять требований, среди которых смена режима и проведение честных выборов. Кроме того, сообщается, что полицейские в городе Актобе отказались задерживать протестующих.

Причина протеста

Сотни автовладельцев в городе Жанаозен вышли на стихийный митинг 2 января. Они требовали снижения цен на сжиженный нефтяной газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр.

Затем, 2 января, волна возмущений прокатилась по Западному Казахстану. Небольшая забастовка в Жанаозене переросла в массовые протесты, вышедшие за пределы региона.

Протесты продолжились 3 и 4 января. В итоге правительство страны было отправлено в отставку, а в Мангистауской области и в Алматинской области и городе Алматы было введено чрезвычайное положение.

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