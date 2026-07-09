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Казахстан прикрыл бензиновую "лазейку" для россиян

18:20 09.07.2026 Чт
2 мин
На фоне топливного кризиса россияне начали заправляться в соседних странах
aimg Валерий Ульяненко
Казахстан прикрыл бензиновую "лазейку" для россиян Фото: российские автомобили (Getty Images)
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Казахстан ограничил пересечение границы для автомобилей до одного раза в сутки, чтобы остановить массовый вывоз горючего из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azattyq Asia.

Согласно решению правительства, легковые и грузовые автомобили из соседних стран теперь могут пересекать границу Казахстана не чаще одного раза в сутки.

"Ни грузовые, ни легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива", - заявил вице-министр энергетики Кайирхан Туткишбаев.

Эти ограничения действуют на всех пограничных направлениях: на юге, востоке и севере страны.

Причины ограничений

По словам Туткишбаева, в последнее время в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях резко возросло потребление топлива.

На автозаправках в этих приграничных регионах на фоне топливного кризиса у России начали образовываться большие очереди.

Напомним, после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в России начали останавливать работу крупные предприятия, что лишь усугубило дефицит горючего.

В конце июня ограничения на продажу бензина или перебои с его снабжением наблюдались почти в 90% регионов РФ. Цены на горючее в стране-агрессоре достигли рекордных показателей.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин признал трудности с обеспечением топливом, но заверил, что ситуация якобы "не критична".

Кроме того, Россия начала забирать бензин у Беларуси, предназначавшийся для стран Центральной Азии. Однако даже рекордные объемы таких поставок не позволяют полностью преодолеть дефицит.

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