Казахстан прикрыл бензиновую "лазейку" для россиян

Казахстан ограничил пересечение границы для автомобилей до одного раза в сутки, чтобы остановить массовый вывоз горючего из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azattyq Asia .

Согласно решению правительства, легковые и грузовые автомобили из соседних стран теперь могут пересекать границу Казахстана не чаще одного раза в сутки.

"Ни грузовые, ни легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива", - заявил вице-министр энергетики Кайирхан Туткишбаев.

Эти ограничения действуют на всех пограничных направлениях: на юге, востоке и севере страны.

Причины ограничений

По словам Туткишбаева, в последнее время в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях резко возросло потребление топлива.

На автозаправках в этих приграничных регионах на фоне топливного кризиса у России начали образовываться большие очереди.

Напомним, после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в России начали останавливать работу крупные предприятия, что лишь усугубило дефицит горючего.

В конце июня ограничения на продажу бензина или перебои с его снабжением наблюдались почти в 90% регионов РФ. Цены на горючее в стране-агрессоре достигли рекордных показателей.