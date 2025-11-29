UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Казахстан після ударів по Новоросійську почав переспрямовувати експорт нафти

Ілюстративне фото: по нафтовим терміналам в Новоросійську завдали вже другого удару (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Казахстан після чергового удару Сил оборони України по Новоросійську в РФ у ніч на 29 листопада почав екстрено шукати шляхи переспрямування експорту нафти. Зараз казахська нафта йде на експорт через Новоросійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та офіційну заяву пресслужби міністерства енергетики Казахстану.

В міністерстві заявили, що у зв'язку із "надзвичайною подією в акваторії порту Новоросійськ" змушено зробити заяву про перенаправлення експортних обсягів нафти на альтернативні маршрути.

Також там підтвердили, що внаслідок ударів безекіпажних катерів по об'єктах морської інфраструктури "Каспійського Трубопровідного Консорціуму" (КТК) було виведено з ладу виносний причальний пристрій ВПУ-2, який отримав серйозні пошкодження. ВПУ-2 не буде працювати, поки не пройде повний комплекс ремонтно-відновлювальних робіт.

"З метою мінімізації негативних наслідків та збереження темпів видобутку на великих родовищах, Міністерством в екстреному порядку активізовано план перенаправлення експортних обсягів нафти на альтернативні маршрути", - сказано у повідомленні.

За даними росЗМІ, нафта з трьох великих родовищ Казахстану - Тенгіз, Кашаган, Карачаганак - транспортується саме через труби, які належать КТК. Загальний обсяг експорту нафти через потужності КТК у 2024 році склав 4,2 млн тонн.

Нагадаємо, вранці 29 листопада стало відомо, що морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій Морського термінала КТК у Новоросійську. Причал отримав сильні пошкодження, наразі відвантаження нафти зупинено.

До цього ввечері 28 листопада, у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat. Внаслідок вибухів судна загорілися. Як стало відомо пізніше, удари по танкерах завдали морські дрони Sea Baby Служби безпеки України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаКазахстанВійна в Україні