Казахстан после ударов по Новороссийску начал перенаправлять экспорт нефти

В министерстве заявили, что в связи с "чрезвычайным происшествием в акватории порта Новороссийск" вынуждены сделать заявление о перенаправлении экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

Также там подтвердили, что в результате ударов безэкипажных катеров по объектам морской инфраструктуры "Каспийского Трубопроводного Консорциума" (КТК) было выведено из строя выносное причальное устройство ВПУ-2, которое получило серьезные повреждения. ВПУ-2 не будет работать, пока не пройдет полный комплекс ремонтно-восстановительных работ.

"С целью минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план перенаправления экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

По данным росСМИ, нефть с трех крупных месторождений Казахстана - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак - транспортируется именно через трубы, принадлежащие КТК. Общий объем экспорта нефти через мощности КТК в 2024 году составил 4,2 млн тонн.