Катували українських військових на допитах: прокурори розслідують злочини росіян

П'ятниця 29 серпня 2025 13:33
Катували українських військових на допитах: прокурори розслідують злочини росіян Фото: злочини росіян проти українських військових розслідують прокурори (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокурори Донецької обласної розслідують злочини росіян, які катували українських військових під час допитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Так, прокуратури задокументували численні факти жорстокого поводження представників збройних сил РФ з військовополоненими.

Деталі справи

Так, у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.

Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли.

Один із військовополонених вижив. З перерізаним горлом він упродовж п’яти діб діставався українських позицій.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування. Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до цього злочину.

Воєнні злочини Росії проти України

З початку повномасштабної війни Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини.

Так, Associated Press повідомило, що понад 200 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабної війни. За даними видання, багато з них померли від катувань.

Зокрема про один з випадків жорстоко поводження росіян по полонених стало відомо 24 квітня, коли в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної.

Окрім того, раніше стало відомо, що військові РФ почали поширювати спеціальні інструкції з детальним описом жорстоких методів катування. В таких документах детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються "більш ефективними".

