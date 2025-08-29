Пытали украинских военных на допросах: прокуроры расследуют преступления россиян
Прокуроры Донецкой областной расследуют преступления россиян, которые пытали украинских военных во время допросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Так, прокуратуры задокументировали многочисленные факты жестокого обращения представителей вооруженных сил РФ с военнопленными.
Детали дела
Так, в августе 2025 года вблизи села Миролюбовка оккупанты взяли в плен украинского военнослужащего. Его доставили в подвал захваченного дома, где на коленях со связанными руками удерживали еще семерых защитников Украины.
Во время допросов российские военные пытали пленных - наносили им тяжкие телесные повреждения, отрезали части тела. Пострадавшему украинскому защитнику перерезали горло. После этого, тела пленных сбросили в яму и засыпали мусором, считая, что они от полученных травм умерли.
Один из военнопленных выжил. С перерезанным горлом он в течение пяти суток добирался до украинских позиций.
По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование. Прокуроры допросили потерпевшего, продолжается установление всех военнослужащих РФ, причастных к этому преступлению.
Военные преступления России против Украины
С начала полномасштабной войны Россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления.
Так, Associated Press сообщило, что более 200 украинских военных погибли в российском плену с начала полномасштабной войны. По данным издания, многие из них умерли от пыток.
В частности об одном из случаев жестокого обращения россиян с пленными стало известно 24 апреля, когда в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной.
Кроме того, ранее стало известно, что военные РФ начали распространять специальные инструкции с подробным описанием жестоких методов пыток. В таких документах подробно прописано, какие методы жестокого обращения считаются "более эффективными".