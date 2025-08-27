Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)

Катерина Усик вразила люксовим образом на благодійному заході. Дружина боксера продемонструвала розкішний аутфіт, вартість якого може сягати понад 800 тисяч гривень!
Напередодні вона разом з чоловіком влаштувала благодійний вечір з метою зібрати кошти на допомогу дітям-сиротам з Миколаєва.
Для заходу, який відвідали знаменитості, дружина боксера обрала стильний образ від люксових брендів.
Катерина вражала публіку шифоновою мінісукнею в горошок з драпіруванням, яка належить модному польському бренду Magda Butrym.
Дизайн сукні створює ефект "пісочного годинника", а драпірування додає елегантності та легкості.
Вартість сукні на офіційному сайті - 1 895 євро, що наразі дорівнює приблизно 91 343,36 грн.
Magda Butrym заснувала дизайнерка Магдалена Бутрим у 2014 році. Особливістю бренду є витончений дизайн з акцентом на жіночність, скульптурний крій та деталі ручної роботи, які поєднують у собі сучасність та ретро-стиль.
Катерина доповнила образ розкішним аксесуаром, який поєднує у собі класику, зручність та елегантність.
Це клатч із високоякісної шкіри, який вирізняється витонченим дизайном і компактними розмірами.
На вторинному ринку вартість такої сумки варіюється від 18 246 доларів США, що дорівнює 755 762 гривні.
Не секрет, що сумки Hermes славляться високою ціною через бездоганну якість матеріалів, ручне виготовлення майстрами з багаторічним досвідом та обмежений тираж.
Вони поєднують класику і сучасний стиль, що робить кожну модель справжньою інвестицією в статус та комфорт.
Зважаючи на ціни, які пропонують бренди та ресейлери, загальна вартість луку Катерини Усик може складати 867 105 гривень.
