Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)

Екатерина Усик поразила люксовым образом на благотворительном мероприятии. Жена боксера продемонстрировала роскошный аутфит, стоимость которого может достигать более 800 тысяч гривен!
Накануне она вместе с мужем устроила благотворительный вечер с целью собрать средства на помощь детям-сиротам из Николаева.
Для мероприятия, которое посетили знаменитости, жена боксера выбрала стильный образ от люксовых брендов.
Екатерина поражала публику шифоновым мини-платьем в горошек с драпировкой, которое принадлежит модному польскому бренду Magda Butrym.
Дизайн платья создает эффект "песочных часов", а драпировка добавляет элегантности и легкости.
Стоимость платья на официальном сайте - 1 895 евро, что сейчас равно примерно 91 343,36 грн.
Magda Butrym основала дизайнер Магдалена Бутрим в 2014 году. Особенностью бренда является изящный дизайн с акцентом на женственность, скульптурный крой и детали ручной работы, которые сочетают в себе современность и ретро-стиль.
Екатерина дополнила образ роскошным аксессуаром, который сочетает в себе классику, удобство и элегантность.
Это клатч из высококачественной кожи, который отличается изящным дизайном и компактными размерами.
На вторичном рынке стоимость такой сумки варьируется от 18 246 долларов США, что равняется 755 762 гривны.
Не секрет, что сумки Hermes славятся высокой ценой из-за безупречного качества материалов, ручного изготовления мастерами с многолетним опытом и ограниченного тиража.
Они сочетают классику и современный стиль, что делает каждую модель настоящей инвестицией в статус и комфорт.
Учитывая цены, которые предлагают бренды и ресейлеры, общая стоимость лука Екатерины Усик может составлять 867 105 гривен.
