Катер під прапором США увірвався у води Куби та відкрив вогонь: є загиблі й поранені

Міністерство внутрішніх справ Куби заявило, що чотири особи на швидкісному катері під прапором США були застрелені після того, як їх перехопили в кубинських водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Кубинське міністерство повідомило, що судно, зареєстроване у Флориді під реєстраційним номером FL7726SH, виявили вранці в середу, 25 лютого, поблизу Кайо-Фальконес у центральній провінції Вілла-Клара.

Коли катер з п'ятьма членами прикордонної служби Куби наблизився до судна для ідентифікації, екіпаж швидкісного катера, що порушив кордон, відкрив вогонь і поранив кубинського командира.

"В результаті зіткнення чотири агресори на іноземному судні були вбиті і шестеро поранені", - сказано в заяві МВС країни.

Зазначається, що поранені були евакуйовані та отримали медичну допомогу.

BBC звернулася по коментарі до Білого дому та Держдепартаменту США. Видання також наголосило, що інцидент стався на тлі дедалі більшої напруженості між США і Кубою, яка стикнулася з паливною кризою після блокування Вашингтоном поставок нафти з Венесуели.

Відносини США та Куби

Нагадаємо, на початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи американський президент Дональд Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова.

Зокрема, Кубу знову включили до списку держав-спонсорів тероризму та відновили жорсткі обмеження на фінансові операції з кубинськими компаніями. У Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.