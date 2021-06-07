Катастрофа самолета МАУ в Тегеране: Иран пообещал Украине доступ к материалам дела

Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде насчет катастрофы пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном. При этом официального подтверждения о начале судебного процесса Киев пока не получил.

Об этом сообщил в Twitter заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Родственники жертв рейса PS752 спрашивают о завершении переговоров Украины и Ирана. Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако Иран пообещал предоставить следствию Украины доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Киеве состоялся очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

В МИД Украины сообщили, что конкретная сумма компенсаций пострадавшим и погибшим в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном не должна приниматься односторонним решением властей Ирана.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.

Недавно правозащитники сообщили, что Иран якобы запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ.